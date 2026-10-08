S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Invesco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Invesco-Performance

08.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Invesco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Invesco-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Invesco-Aktie letztlich bei 13,56 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 USD in die Invesco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 73,746 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 30,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.249,26 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.249,26 USD entspricht einer Performance von +124,93 Prozent.

Invesco war somit zuletzt am Markt 13,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net