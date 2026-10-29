S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Invesco-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Invesco gewesen.
Werte in diesem Artikel
Die Invesco-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,10 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,494 Invesco-Aktien. Die gehaltenen Invesco-Anteile wären am 28.10.2026 1.190,04 USD wert, da der Schlussstand 28,68 USD betrug. Damit wäre die Investition um 19,00 Prozent gestiegen.
Invesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Invesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Invesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen