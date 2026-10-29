DAX 26.073 +1,4%ESt50 6.214 +0,8%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,85 +1,5%Nas 26.233 -1,2%Bitcoin 73.017 +0,3%Euro 1,1165 +0,1%Öl 113,7 -1,4%Gold 4.024 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Invesco-Investment

S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Invesco-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Invesco gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invesco Ltd
26.09 EUR 0.65 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen

Die Invesco-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,10 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,494 Invesco-Aktien. Die gehaltenen Invesco-Anteile wären am 28.10.2026 1.190,04 USD wert, da der Schlussstand 28,68 USD betrug. Damit wäre die Investition um 19,00 Prozent gestiegen.

Invesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Invesco Aktie News

Werbung

Invesco Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Invesco nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.01.19 Invesco Equal Weight Barclays Capital
11.01.19 Invesco Hold Deutsche Bank AG
13.02.18 Invesco Buy Deutsche Bank AG
08.09.17 Invesco Overweight Barclays Capital
30.06.17 Invesco Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.