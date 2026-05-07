S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Invesco von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Invesco-Aktien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Invesco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Invesco-Papiers betrug an diesem Tag 15,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,599 Invesco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Invesco-Aktie auf 28,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.814,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,46 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Invesco bezifferte sich zuletzt auf 12,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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