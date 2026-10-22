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Invesco-Investition im Blick

S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invesco-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Invesco-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invesco Ltd
25.52 EUR 0.01 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen

Am 22.10.2016 wurde die Invesco-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 29,83 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Invesco-Aktie investierten, hätten nun 3,352 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,06 USD, da sich der Wert einer Invesco-Aktie am 21.10.2026 auf 29,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,94 Prozent.

Invesco war somit zuletzt am Markt 12,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.01.19 Invesco Equal Weight Barclays Capital
11.01.19 Invesco Hold Deutsche Bank AG
13.02.18 Invesco Buy Deutsche Bank AG
08.09.17 Invesco Overweight Barclays Capital
30.06.17 Invesco Outperform RBC Capital Markets

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