S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invesco-Investment von vor 10 Jahren verloren

Invesco-Investition im Blick

22.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Invesco-Investment gewesen.

Am 22.10.2016 wurde die Invesco-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 29,83 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Invesco-Aktie investierten, hätten nun 3,352 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,06 USD, da sich der Wert einer Invesco-Aktie am 21.10.2026 auf 29,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,94 Prozent.

Invesco war somit zuletzt am Markt 12,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net