S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Invitation Homes von vor einem Jahr gekostet
Investoren, die vor Jahren in Invitation Homes-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Invitation Homes-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Invitation Homes-Papier bei 33,53 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Invitation Homes-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,824 Invitation Homes-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (29,00 USD), wäre die Investition nun 864,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,51 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Invitation Homes belief sich zuletzt auf 17,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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