Lukratives Invitation Homes-Investment?

S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren bedeutet

03.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Invitation Homes-Investment gewesen.

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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Invitation Homes-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,76 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Invitation Homes-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,035 Invitation Homes-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Invitation Homes-Aktie auf 28,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.853,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,46 Prozent verringert. Invitation Homes wurde am Markt mit 17,27 Mrd. USD bewertet. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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