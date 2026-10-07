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Invitation Homes-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Invitation Homes-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invitation Homes Inc Registered Shs
23.60 EUR 0.20 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen

Am 07.10.2025 wurde die Invitation Homes-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Invitation Homes-Papier bei 28,14 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Invitation Homes-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 355,366 Invitation Homes-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.378,11 USD, da sich der Wert eines Invitation Homes-Anteils am 06.10.2026 auf 26,39 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,22 Prozent verringert.

Invitation Homes wurde am Markt mit 15,33 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.11.18 Invitation Homes Neutral Mizuho
12.03.18 Invitation Homes Buy B. Riley FBR, Inc.
29.11.17 Invitation Homes Buy Deutsche Bank AG
10.10.17 Invitation Homes Buy BTIG Research
16.05.17 Invitation Homes Outperform RBC Capital Markets

Information

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