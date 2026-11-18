Lohnende Invitation Homes-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Invitation Homes-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Invitation Homes-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,06 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invitation Homes-Aktie investiert, befänden sich nun 243,546 Invitation Homes-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.507,55 USD, da sich der Wert einer Invitation Homes-Aktie am 17.11.2026 auf 26,72 USD belief. Mit einer Performance von -34,92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Invitation Homes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net