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S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: Über diese Dividende können sich Invitation Homes-Aktionäre freuen

08.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: Über diese Dividende können sich Invitation Homes-Aktionäre freuen | finanzen.net

So viel Dividende trägt Invitation Homes zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invitation Homes Inc Registered Shs
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Invitation Homes am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,17 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 3,54 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Invitation Homes beziffert sich auf 712,84 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 3,42 Prozent angehoben.

Invitation Homes- Ausschüttungsrendite im Blick

Der Invitation Homes-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 28,97 USD in den Feierabend. Invitation Homes verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,21 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,53 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Invitation Homes via New York 15,74 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 18,03 Prozent besser entwickelt als der Invitation Homes-Kurs.

Invitation Homes- Dividendenschätzung

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,21 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,17 Prozent sinken.

Invitation Homes-Fundamentaldaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Invitation Homes steht aktuell bei 17,111 Mrd. USD. Invitation Homes weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,22 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Invitation Homes einen Umsatz von 2,760 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 0,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

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