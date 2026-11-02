DAX 26.012 +0,7%ESt50 6.184 +0,9%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.742 +1,2%Bitcoin 69.378 -1,0%Euro 1,1201 -0,0%Öl 106,1 -9,8%Gold 3.955 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Frühe Anlage

S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen IPG Photonics-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IPG Photonics CorpShs
64.66 EUR 0.42 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden IPG Photonics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IPG Photonics-Anteile betrug an diesem Tag 93,88 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IPG Photonics-Aktie investiert, befänden sich nun 10,652 IPG Photonics-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 773,22 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Papiers am 30.10.2026 auf 72,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22,68 Prozent verkleinert.

IPG Photonics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle IPG Photonics Aktie News

Werbung

IPG Photonics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IPG Photonics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.05.19 IPG Photonics Buy Cascend Securities
01.05.19 IPG Photonics Hold The Benchmark Company
01.05.19 IPG Photonics Buy Needham & Company, LLC
13.02.19 IPG Photonics Buy Needham & Company, LLC
11.02.19 IPG Photonics Buy Cascend Securities

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.