S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 10 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

02.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen IPG Photonics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden IPG Photonics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IPG Photonics-Anteile betrug an diesem Tag 93,88 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IPG Photonics-Aktie investiert, befänden sich nun 10,652 IPG Photonics-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 773,22 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Papiers am 30.10.2026 auf 72,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22,68 Prozent verkleinert.

IPG Photonics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net