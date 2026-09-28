S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 5 Jahren bedeutet

IPG Photonics-Performance

28.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit IPG Photonics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 160,99 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 62,116 IPG Photonics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IPG Photonics-Papiers auf 78,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.852,48 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -51,48 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IPG Photonics eine Börsenbewertung in Höhe von 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net