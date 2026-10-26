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S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in IPG Photonics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IPG Photonics CorpShs
62.58 EUR 1.46 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit IPG Photonics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 158,50 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,631 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 44,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,16 Prozent verringert.

IPG Photonics war somit zuletzt am Markt 3,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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IPG Photonics Analysen

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Datum Rating Analyst
01.05.19 IPG Photonics Buy Cascend Securities
01.05.19 IPG Photonics Hold The Benchmark Company
01.05.19 IPG Photonics Buy Needham & Company, LLC
13.02.19 IPG Photonics Buy Needham & Company, LLC
11.02.19 IPG Photonics Buy Cascend Securities

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