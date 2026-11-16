S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IPG Photonics von vor 3 Jahren angefallen

Langfristige Investition

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in IPG Photonics-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden IPG Photonics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die IPG Photonics-Aktie bei 94,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,056 IPG Photonics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IPG Photonics-Papiers auf 67,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,54 USD wert. Mit einer Performance von -28,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich jüngst auf 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net