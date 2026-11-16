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Langfristige Investition

S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IPG Photonics von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in IPG Photonics-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IPG Photonics CorpShs
60.22 EUR -1.18 EUR -1.92 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden IPG Photonics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die IPG Photonics-Aktie bei 94,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,056 IPG Photonics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IPG Photonics-Papiers auf 67,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,54 USD wert. Mit einer Performance von -28,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich jüngst auf 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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IPG Photonics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IPG Photonics nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Datum Rating Analyst
01.05.19 IPG Photonics Buy Cascend Securities
01.05.19 IPG Photonics Hold The Benchmark Company
01.05.19 IPG Photonics Buy Needham & Company, LLC
13.02.19 IPG Photonics Buy Needham & Company, LLC
11.02.19 IPG Photonics Buy Cascend Securities

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