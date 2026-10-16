S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in IQVIA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 16.10.2016 wurden IQVIA-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der IQVIA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,34 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hat, hat nun 132,732 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 271,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35.975,58 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 259,76 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte IQVIA einen Börsenwert von 43,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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