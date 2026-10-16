DAX 25.649 +1,0%ESt50 6.214 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.494 -0,8%Bitcoin 73.084 -0,2%Euro 1,1257 +0,3%Öl 105,3 -0,6%Gold 4.198 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance im Blick

S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in IQVIA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IQVIA Holdings Inc Registered Shs
240.60 EUR -0.10 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2016 wurden IQVIA-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der IQVIA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,34 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hat, hat nun 132,732 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 271,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35.975,58 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 259,76 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte IQVIA einen Börsenwert von 43,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle IQVIA Aktie News

Werbung

IQVIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IQVIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.18 IQVIA Buy UBS AG
02.10.18 IQVIA Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
25.07.18 IQVIA Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.