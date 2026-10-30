S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukrative IQVIA-Anlage?

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren IQVIA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IQVIA-Aktie statt. Zum Handelsende standen IQVIA-Anteile an diesem Tag bei 177,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,645 IQVIA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.552,61 USD, da sich der Wert einer IQVIA-Aktie am 29.10.2026 auf 275,06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,26 Prozent angewachsen.

IQVIA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net