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IQVIA-Investition im Blick

S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IQVIA gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IQVIA Holdings Inc Registered Shs
244.60 EUR -2.10 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen

Die IQVIA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die IQVIA-Aktie an diesem Tag 219,91 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,455 IQVIA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,56 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Anteils am 22.10.2026 auf 278,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,56 Prozent gesteigert.

IQVIA wurde am Markt mit 45,50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.10.18 IQVIA Buy UBS AG
02.10.18 IQVIA Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
25.07.18 IQVIA Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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