S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Iron Mountain-Einstiegs gewesen.
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Die Iron Mountain-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 44,88 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Iron Mountain-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,282 Iron Mountain-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 112,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.510,70 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 151,07 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich zuletzt auf 33,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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