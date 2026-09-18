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Rentabler Iron Mountain-Einstieg?

S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Iron Mountain-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iron Mountain Inc
99.02 EUR 1.08 EUR 1.10 %
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Vor 5 Jahren wurde die Iron Mountain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 44,90 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,227 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (114,00 USD), wäre das Investment nun 253,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 153,90 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain bezifferte sich zuletzt auf 33,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.07.18 Iron Mountain Equal Weight Barclays Capital
20.02.18 Iron Mountain Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.10.17 Iron Mountain Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.06.17 Iron Mountain Sell Deutsche Bank AG
23.02.17 Iron Mountain Hold Deutsche Bank AG

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