S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentabler Iron Mountain-Einstieg?

18.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Iron Mountain-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Iron Mountain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 44,90 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,227 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (114,00 USD), wäre das Investment nun 253,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 153,90 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain bezifferte sich zuletzt auf 33,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net