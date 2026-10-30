S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrativer Iron Mountain-Einstieg?

30.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Iron Mountain-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Iron Mountain-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 101,30 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,987 Iron Mountain-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,86 USD, da sich der Wert eines Iron Mountain-Papiers am 29.10.2026 auf 118,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +16,86 Prozent.

Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich jüngst auf 35,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net