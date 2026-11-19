Lukrative J M Smucker-Investition?

Vor Jahren J M Smucker-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 19.11.2023 wurde die J M Smucker -Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,69 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,953 J M Smucker-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.197,24 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 18.11.2026 auf 133,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,72 Prozent zugenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf J. M. Smucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf J. M. Smucker

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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