S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren J M Smucker-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 19.11.2023 wurde die J M Smucker-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,69 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,953 J M Smucker-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.197,24 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 18.11.2026 auf 133,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,72 Prozent zugenommen.
Am Markt war J M Smucker jüngst 14,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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