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S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J M Smucker-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in J M Smucker eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
J. M. Smucker Co.
114.65 EUR 0.70 EUR 0.61 %
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Das J M Smucker-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112,73 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die J M Smucker-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,887 J M Smucker-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 127,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,38 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von J M Smucker belief sich zuletzt auf 13,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.09.18 J M Smucker Underperform Wolfe Research
17.11.17 J M Smucker Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.17 J M Smucker Hold Deutsche Bank AG
22.09.16 J M Smucker Neutral J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
10.06.16 J M Smucker Buy Deutsche Bank AG

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