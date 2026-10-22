S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J M Smucker-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in J M Smucker eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Das J M Smucker-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112,73 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die J M Smucker-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,887 J M Smucker-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 127,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,38 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von J M Smucker belief sich zuletzt auf 13,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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