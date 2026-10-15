S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J M Smucker-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J M Smucker-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem J M Smucker-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 103,52 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hat, hat nun 96,600 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 11.769,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121,84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 17,70 Prozent gleich.
Der Marktwert von J M Smucker betrug jüngst 12,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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