S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J M Smucker-Investment von vor einem Jahr verdient

Profitabler J M Smucker-Einstieg?

15.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J M Smucker-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem J M Smucker -Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 103,52 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hat, hat nun 96,600 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 11.769,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121,84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 17,70 Prozent gleich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf J. M. Smucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf J. M. Smucker

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung