S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Johnson Controls International-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Controls International-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Johnson Controls International-Anteile bei 104,44 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 95,749 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.930,49 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Anteils am 25.06.2026 auf 145,49 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,30 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich jüngst auf 87,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net