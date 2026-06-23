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Rentable Johnson Controls International-Anlage?

S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr eingefahren

26.06.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson Controls International PLC
126,60 EUR -1,05 EUR -0,82%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Controls International-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Johnson Controls International-Anteile bei 104,44 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 95,749 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.930,49 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Anteils am 25.06.2026 auf 145,49 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,30 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich jüngst auf 87,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Johnson Controls International PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2019Johnson Controls International Equal WeightBarclays Capital
15.02.2018Johnson Controls International Equal WeightBarclays Capital
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09.12.2016Johnson Controls Equal WeightBarclays Capital
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28.07.2017Johnson Controls International BuyGabelli & Co
18.10.2016Johnson Controls OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
16.09.2016Johnson Controls BuyUBS AG
25.01.2016Johnson Controls OverweightBarclays Capital
07.01.2016Johnson Controls OutperformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2019Johnson Controls International Equal WeightBarclays Capital
15.02.2018Johnson Controls International Equal WeightBarclays Capital
05.01.2018Johnson Controls International NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.12.2016Johnson Controls Equal WeightBarclays Capital
06.12.2016Johnson Controls HoldGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
20.07.2009Johnson Controls DowngradeGoldman Sachs Group Inc.

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