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S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson Controls International PLC
121.85 EUR -1.45 EUR -1.18 %
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Am 17.07.2016 wurden Johnson Controls International-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Johnson Controls International-Aktie letztlich bei 40,49 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hat, hat nun 247,001 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 34.891,43 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Anteils am 16.07.2026 auf 141,26 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 248,91 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Johnson Controls International eine Marktkapitalisierung von 87,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
12.06.19 Johnson Controls International Equal Weight Barclays Capital
15.02.18 Johnson Controls International Equal Weight Barclays Capital
05.01.18 Johnson Controls International Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
28.07.17 Johnson Controls International Buy Gabelli & Co
09.12.16 Johnson Controls Equal Weight Barclays Capital