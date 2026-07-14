S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 17.07.2016 wurden Johnson Controls International-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Johnson Controls International-Aktie letztlich bei 40,49 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hat, hat nun 247,001 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 34.891,43 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Anteils am 16.07.2026 auf 141,26 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 248,91 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Johnson Controls International eine Marktkapitalisierung von 87,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Controls International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Controls International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Johnson Controls International Aktie News
Johnson Controls International Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson Controls International nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.19
|Johnson Controls International Equal Weight
|Barclays Capital
|15.02.18
|Johnson Controls International Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.18
|Johnson Controls International Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|28.07.17
|Johnson Controls International Buy
|Gabelli & Co
|09.12.16
|Johnson Controls Equal Weight
|Barclays Capital