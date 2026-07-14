S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Langfristige Anlage

17.07.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 17.07.2016 wurden Johnson Controls International -Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Johnson Controls International-Aktie letztlich bei 40,49 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hat, hat nun 247,001 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 34.891,43 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Anteils am 16.07.2026 auf 141,26 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 248,91 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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