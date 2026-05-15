S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor 10 Jahren abgeworfen

Johnson Controls International-Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Johnson Controls International-Aktien gewesen.

Am 22.05.2016 wurden Johnson Controls International-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,594 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Johnson Controls International-Papiere wären am 21.05.2026 351,37 USD wert, da der Schlussstand 135,47 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 251,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Johnson Controls International einen Börsenwert von 84,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net