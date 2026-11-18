Langfristige Investition

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Keysight Technologies-Investment gewesen.

Am 18.11.2016 wurde die Keysight Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Keysight Technologies-Anteile bei 35,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,786 Keysight Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 792,56 USD, da sich der Wert eines Keysight Technologies-Anteils am 17.11.2026 auf 284,45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 692,56 Prozent zugenommen.

Keysight Technologies war somit zuletzt am Markt 48,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net