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Rentabler Kinder Morgan-Einstieg?

S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor einem Jahr eingefahren

14.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Kinder Morgan-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kinder Morgan Inc (P)
27,52 EUR 0,12 EUR 0,44%
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Vor 1 Jahr wurde das Kinder Morgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kinder Morgan-Anteile bei 27,46 USD. Bei einem Kinder Morgan-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,642 Kinder Morgan-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,48 USD, da sich der Wert einer Kinder Morgan-Aktie am 13.05.2026 auf 32,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,48 Prozent gesteigert.

Kinder Morgan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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20.10.2016Kinder Morgan BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.10.2016Kinder Morgan HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.04.2016Kinder Morgan Market PerformBMO Capital Markets
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22.08.2019Kinder Morgan Peer PerformWolfe Research
27.06.2017Kinder Morgan Sector PerformRBC Capital Markets
09.12.2015Kinder Morgan Sector PerformRBC Capital Markets
03.12.2015Kinder Morgan HoldArgus Research Company
23.03.2011Kinder Morgan neutralCredit Suisse Group
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