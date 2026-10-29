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Kinder Morgan-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kinder Morgan-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kinder Morgan-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kinder Morgan Inc (P)
29.88 EUR -0.27 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Kinder Morgan-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,90 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,861 Kinder Morgan-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 129,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,56 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 29,58 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Kinder Morgan eine Marktkapitalisierung von 74,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
22.08.19 Kinder Morgan Peer Perform Wolfe Research
30.07.19 Kinder Morgan Market Perform BMO Capital Markets
24.10.17 Kinder Morgan Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.06.17 Kinder Morgan Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.16 Kinder Morgan Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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