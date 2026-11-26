Frühe Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kinder Morgan gewesen.

Am 26.11.2025 wurde das Kinder Morgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Kinder Morgan-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37,106 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.175,88 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Anteils am 25.11.2026 auf 31,69 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 17,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kinder Morgan einen Börsenwert von 69,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net