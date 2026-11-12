S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kinder Morgan-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Kinder Morgan-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Das Kinder Morgan-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,68 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Kinder Morgan-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 599,520 Kinder Morgan-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 31,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18.938,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,39 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Kinder Morgan bezifferte sich zuletzt auf 69,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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