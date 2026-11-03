S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 5 Jahren bedeutet

Langfristige Investition

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kraft Heinz Company gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Kraft Heinz Company-Papier an diesem Tag bei 37,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kraft Heinz Company-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,672 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kraft Heinz Company-Aktien wären am 02.11.2026 66,62 USD wert, da der Schlussstand 24,93 USD betrug. Mit einer Performance von -33,38 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Kraft Heinz Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net