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Langfristige Investition

S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kraft Heinz Company gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
21.88 EUR 0.35 EUR 1.63 %
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Heute vor 5 Jahren wurde die Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Kraft Heinz Company-Papier an diesem Tag bei 37,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kraft Heinz Company-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,672 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kraft Heinz Company-Aktien wären am 02.11.2026 66,62 USD wert, da der Schlussstand 24,93 USD betrug. Mit einer Performance von -33,38 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Kraft Heinz Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.03.19 The Kraft Heinz Company Underperform Wolfe Research
05.02.19 The Kraft Heinz Company Hold Deutsche Bank AG
26.12.18 The Kraft Heinz Company Buy Standpoint Research
15.02.17 The Kraft Heinz Company Buy Deutsche Bank AG
05.05.16 The Kraft Heinz Company Buy UBS AG

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