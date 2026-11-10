S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Rentable Kraft Heinz Company-Investition?

10.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 81,42 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,282 Kraft Heinz Company-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 299,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,42 USD belief. Damit wäre die Investition 70,01 Prozent weniger wert.

Kraft Heinz Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net