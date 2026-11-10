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Rentable Kraft Heinz Company-Investition?

S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
21.50 EUR -0.11 EUR -0.51 %
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Heute vor 10 Jahren wurde das Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 81,42 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,282 Kraft Heinz Company-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 299,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,42 USD belief. Damit wäre die Investition 70,01 Prozent weniger wert.

Kraft Heinz Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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29.03.19 The Kraft Heinz Company Underperform Wolfe Research
05.02.19 The Kraft Heinz Company Hold Deutsche Bank AG
26.12.18 The Kraft Heinz Company Buy Standpoint Research
15.02.17 The Kraft Heinz Company Buy Deutsche Bank AG
05.05.16 The Kraft Heinz Company Buy UBS AG

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