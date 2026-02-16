S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 10 Jahren wurden Kraft Heinz Company-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 78,36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,276 Kraft Heinz Company-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 21,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,97 USD wert. Damit wäre die Investition um 72,03 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Kraft Heinz Company einen Börsenwert von 26,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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