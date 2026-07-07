S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren Kraft Heinz Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 5 Jahren wurde das Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 256,476 Kraft Heinz Company-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (25,23 USD), wäre das Investment nun 6.470,89 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 35,29 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Kraft Heinz Company eine Börsenbewertung in Höhe von 29,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Scott Olson/Getty Images
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Kraft Heinz Company Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.03.19
|The Kraft Heinz Company Underperform
|Wolfe Research
|05.02.19
|The Kraft Heinz Company Hold
|Deutsche Bank AG
|26.12.18
|The Kraft Heinz Company Buy
|Standpoint Research
|15.02.17
|The Kraft Heinz Company Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.16
|The Kraft Heinz Company Buy
|UBS AG