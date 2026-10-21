S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren L3Harris Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem L3Harris Technologies-Papier statt. Zur Schlussglocke war die L3Harris Technologies-Aktie an diesem Tag 241,75 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investierten, hätten nun 4,137 Anteile im Besitz. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Anteile wären am 20.10.2026 1.029,04 USD wert, da der Schlussstand 248,77 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,90 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte L3Harris Technologies einen Börsenwert von 45,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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