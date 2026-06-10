Lukrative L3Harris Technologies-Anlage?

S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die L3Harris Technologies-Aktie gebracht.

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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der L3Harris Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 250,86 USD. Bei einem L3Harris Technologies-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,986 L3Harris Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.237,54 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 16.06.2026 auf 310,45 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 23,75 Prozent. Der Börsenwert von L3Harris Technologies belief sich zuletzt auf 56,61 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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