Langfristige Anlage

Vor Jahren in L3Harris Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das L3Harris Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die L3Harris Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,954 L3Harris Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 246,28 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 24.11.2026 auf 258,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 146,28 Prozent vermehrt.

L3Harris Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net