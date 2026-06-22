L3Harris Technologies-Investition

S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

24.06.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die L3Harris Technologies-Aktie Investoren gebracht.

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Am 24.06.2023 wurde die L3Harris Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 191,90 USD. Bei einem L3Harris Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,110 L3Harris Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Aktien wären am 23.06.2026 15.308,49 USD wert, da der Schlussstand 293,77 USD betrug. Mit einer Performance von +53,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt. Am Markt war L3Harris Technologies jüngst 53,15 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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