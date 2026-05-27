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L3Harris Technologies-Investment im Blick

S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem L3Harris Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

03.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren L3Harris Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
L3Harris Technologies
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem L3Harris Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 219,94 USD. Bei einem L3Harris Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,467 L3Harris Technologies-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.009,28 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 02.06.2026 auf 308,12 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,09 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte L3Harris Technologies einen Börsenwert von 57,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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