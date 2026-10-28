S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in L3Harris Technologies von vor 10 Jahren verdient

Lohnende L3Harris Technologies-Anlage?

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren L3Harris Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 28.10.2016 wurden L3Harris Technologies -Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89,39 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,869 L3Harris Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 259,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29.018,91 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 190,19 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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