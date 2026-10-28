S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in L3Harris Technologies von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren L3Harris Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 28.10.2016 wurden L3Harris Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89,39 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,869 L3Harris Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 259,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29.018,91 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 190,19 Prozent gesteigert.
Am Markt war L3Harris Technologies jüngst 48,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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