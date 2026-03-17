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S&P 500-Papier Lamb Weston-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lamb Weston-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

19.03.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lamb Weston-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued
35,75 EUR 0,14 EUR 0,39%
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Vor 5 Jahren wurde das Lamb Weston-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Lamb Weston-Anteile an diesem Tag bei 80,24 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Lamb Weston-Aktie investiert hat, hat nun 1,246 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,67 USD, da sich der Wert einer Lamb Weston-Aktie am 18.03.2026 auf 41,46 USD belief. Damit wäre die Investition 48,33 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Lamb Weston einen Börsenwert von 5,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued

DatumRatingAnalyst
22.01.2018Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.01.2018Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.04.2017Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.11.2016Lamb Weston BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2018Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.01.2018Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.04.2017Lamb Weston HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.11.2016Lamb Weston BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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