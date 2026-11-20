Frühe Investition

Investoren, die vor Jahren in Las Vegas Sands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.11.2021 wurden Las Vegas Sands-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Las Vegas Sands-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,614 Las Vegas Sands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Las Vegas Sands-Anteile wären am 19.11.2026 102,80 USD wert, da der Schlussstand 39,33 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +2,80 Prozent.

Der Börsenwert von Las Vegas Sands belief sich zuletzt auf 24,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net