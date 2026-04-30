DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.181 +1,2%Bitcoin66.825 +2,7%Euro1,1784 +0,4%Öl107,0 -6,2%Gold4.655 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Apple 865985 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
April 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen April 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch zum Handelsstart - Dow Jones fest Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch zum Handelsstart - Dow Jones fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnendes Las Vegas Sands-Investment?

S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Las Vegas Sands-Investment von vor 3 Jahren verloren

01.05.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Las Vegas Sands Corp.
46,35 EUR 0,15 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Las Vegas Sands-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Las Vegas Sands-Aktie bei 64,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,418 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 841,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,61 USD belief. Das entspricht einem Minus von 15,80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Las Vegas Sands eine Börsenbewertung in Höhe von 35,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Las Vegas Sands und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Las Vegas Sands Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Las Vegas Sands Corp.

DatumRatingAnalyst
18.04.2019Las Vegas Sands Market PerformTelsey Advisory Group
26.07.2018Las Vegas Sands BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.2018Las Vegas Sands Market PerformTelsey Advisory Group
14.03.2018Las Vegas Sands Market PerformTelsey Advisory Group
25.01.2018Las Vegas Sands BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
18.04.2019Las Vegas Sands Market PerformTelsey Advisory Group
26.07.2018Las Vegas Sands BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.2018Las Vegas Sands Market PerformTelsey Advisory Group
14.03.2018Las Vegas Sands Market PerformTelsey Advisory Group
25.01.2018Las Vegas Sands BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
19.10.2016Las Vegas Sands HoldDeutsche Bank AG
08.07.2016Las Vegas Sands NeutralUBS AG
17.03.2016Las Vegas Sands HoldStandpoint Research
07.03.2016Las Vegas Sands NeutralUBS AG
10.12.2014Las Vegas Sands Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
25.05.2009Las Vegas Sands Teilgewinne realisierenHot Stocks Investor

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Las Vegas Sands Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen