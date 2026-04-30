S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Las Vegas Sands-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Las Vegas Sands-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Las Vegas Sands-Aktie bei 64,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,418 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 841,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,61 USD belief. Das entspricht einem Minus von 15,80 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Las Vegas Sands eine Börsenbewertung in Höhe von 35,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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