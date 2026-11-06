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Rentabler Las Vegas Sands-Einstieg?

S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Las Vegas Sands Corp.
36.74 EUR 0.67 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Las Vegas Sands-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,79 USD. Bei einem Las Vegas Sands-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,926 Las Vegas Sands-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Las Vegas Sands-Papiers auf 40,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 651,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,83 Prozent.

Der Börsenwert von Las Vegas Sands belief sich jüngst auf 25,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.04.19 Las Vegas Sands Market Perform Telsey Advisory Group
26.07.18 Las Vegas Sands Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.18 Las Vegas Sands Market Perform Telsey Advisory Group
14.03.18 Las Vegas Sands Market Perform Telsey Advisory Group
25.01.18 Las Vegas Sands Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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