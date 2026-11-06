S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Las Vegas Sands-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,79 USD. Bei einem Las Vegas Sands-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,926 Las Vegas Sands-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Las Vegas Sands-Papiers auf 40,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 651,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,83 Prozent.
Der Börsenwert von Las Vegas Sands belief sich jüngst auf 25,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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