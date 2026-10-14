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Rentable Leidos-Investition?

S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Leidos eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leidos Holdings Inc
106.05 EUR -1.80 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Leidos-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Leidos-Anteile letztlich bei 94,89 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,539 Leidos-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 119,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.261,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,15 Prozent.

Leidos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.11.17 Leidos Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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