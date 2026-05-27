Langfristige Anlage

S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 5 Jahren eingebracht

03.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Leidos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 5 Jahren wurde das Leidos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 103,54 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Leidos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,966 Leidos-Aktien. Die gehaltenen Leidos-Anteile wären am 02.06.2026 122,48 USD wert, da der Schlussstand 126,82 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +22,48 Prozent. Der Börsenwert von Leidos belief sich zuletzt auf 16,05 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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