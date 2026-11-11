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Lohnendes Leidos-Investment?

S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leidos-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Leidos eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leidos Holdings Inc
122.70 EUR 2.60 EUR 2.16 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Leidos-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Leidos-Aktie bei 103,55 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Leidos-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,572 Leidos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.253,50 USD, da sich der Wert eines Leidos-Papiers am 10.11.2026 auf 137,24 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32,54 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Leidos belief sich zuletzt auf 16,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.11.17 Leidos Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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