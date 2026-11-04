S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leidos-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Leidos-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Leidos-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Leidos-Aktie betrug an diesem Tag 199,55 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Leidos-Aktie investiert, befänden sich nun 5,011 Leidos-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 675,12 USD, da sich der Wert eines Leidos-Papiers am 03.11.2026 auf 134,72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,49 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Leidos eine Börsenbewertung in Höhe von 18,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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