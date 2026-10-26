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Lohnende Lennar-Investition?

S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Lennar-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lennar Corp.
74.96 EUR 1.94 EUR 2.66 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Lennar-Papier statt. Der Schlusskurs des Lennar-Papiers betrug an diesem Tag 103,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,622 Lennar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 84,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 817,09 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,29 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Lennar bezifferte sich zuletzt auf 20,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.19 Lennar Buy Seaport Global Securities
29.10.18 Lennar Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
22.10.18 Lennar Buy Deutsche Bank AG
27.06.18 Lennar Overweight Barclays Capital
27.06.18 Lennar Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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