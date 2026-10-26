S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Lennar-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Lennar-Papier statt. Der Schlusskurs des Lennar-Papiers betrug an diesem Tag 103,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,622 Lennar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 84,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 817,09 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,29 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Lennar bezifferte sich zuletzt auf 20,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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