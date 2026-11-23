Rentable Lennar-Investition?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lennar-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 22.11.2023 wurde die Lennar -Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 127,43 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,474 Lennar-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.336,03 USD, da sich der Wert eines Lennar-Anteils am 20.11.2026 auf 80,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,64 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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