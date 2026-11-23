S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lennar von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lennar-Einstiegs gewesen.
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Am 22.11.2023 wurde die Lennar-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 127,43 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,474 Lennar-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.336,03 USD, da sich der Wert eines Lennar-Anteils am 20.11.2026 auf 80,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,64 Prozent verringert.
Der Marktwert von Lennar betrug jüngst 19,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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